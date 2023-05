La sinistra veniva da me e adesso Colosimo? Il siluro politico di Ciavardini

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 maggio 2023) «Conosco Chiaraprima di tutto per il ruolo istituzionale che ricopre: come molti altri politici non soltanto di destra, ha partecipato a iniziative della mia associazione a favore dei detenuti». Luiginon nega nulla, non si sottrae ad alcuna domanda e ripercorre con Libero la sua vicenda umana e giudiziaria. È lui il nuovo “uomo nero” che infiamma il dibattitointorno alla deputata di Fratelli d'Italia neo eletta alla presidenza della commissione Antimafia. Ci sono foto dei due sorridenti insieme mentre altre, assicurano i segugi del centro, sarebbero state tolte dai profili social della meloniana per evitare ulteriori polemiche: sconveniente per chiunque mostrarsi con l'ex terrorista dei Nar condannato in via definitiva per due omicidi e perla strage di Bologna in cui morirono 85 ...