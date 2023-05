La Russia ha bombardato un ospedale a Dnipro

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 26 maggio 2023) Almeno due persone sono state uccise e 23 ferite in un attacco missilistico russo contro unnella città di, nell'Ucraina orientale, venerdì mattina. Dei feriti, tra i quali ci sono anche due bambini di tre e sei anni, tre sono in gravi condizioni, ha detto il governatore locale, Serhiy Lysak, secondo il quale la regione è stata oggetto di un "attacco di massa... con missili e droni" giovedì notte. Gli attacchi russi contro l'Ucraina si sono intensificati nelle ultime settimane in vista della controffensiva di cui Kyiv parla da tempo. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha pubblicato un video girato nei pressi della clinica colpita e nel quale si vedono i vigili del fuoco in azione e colonne di fumo che escono dall'edificio, un presidio psichiatrico, dice Zelesnky. "I terroristi russi confermano ancora una volta il loro ...