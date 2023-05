(Di venerdì 26 maggio 2023) Ignazio Lafa infuriare idell'Inter, squadra per la quale lo stesso esponente di estrema destra fa il tifo. Il presidente del Senato, infatti, è riuscito are per i facoltosi ...

"Cari amici, in riferimento alla finale di Champions League di Istanbul in queste ultime ore il Presidente Ignazio Laha lavorato per ottenere le migliori condizioni". Il pacchetto per volare a ...Uno scivolone al qualecancellando il post. Sente poi Bonaccini, con il viceministro ... Sulla stessa scia il presidente del Senato Ignazio La: "I diritti non si calpestano", ha detto. In ......" Si voterà domani alle ore 14 e si inizierà subito in diretta tv '' ha annunciato Ignazio La,... che non so dire se sia meglio o peggio ma è qualcosa a cui sicon un confronto fra di noi",...

La Russa rimedia i biglietti per la finale di Champions “alle migliori condizioni”: l’ira dei tifosi interisti Globalist.it

Ignazio La Russa fa infuriare i tifosi dell’Inter, squadra per la quale lo stesso esponente di estrema destra fa il tifo. Il presidente del Senato, infatti, è riuscito a rimediare per i facoltosi ...Mentre è terminato a Xi’an il summit Cina-Asia Centrale iniziato ieri, a poco più di 2000 chilometri di distanza è il premier nipponico Fumio Kishida a fare gli onori di casa. Tra oggi e domenica, Hir ...