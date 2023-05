(Di venerdì 26 maggio 2023) Laha accolto ieri in Senato i promotori dellaper cacciarlo. La delegazione era guidata da Maurizio Acerbo e Giovanni Russo Spena, rappresentanti di Rifondazione comunista e promotori della sottoscrizione avviata due mesi fa per richiedere le dimissioni proprio di Ladopo le dichiarazioni sulla strage di via Rasella. Tra i primi ad aderire i partigiani Aldo Tortorella, Gastone Cottino, Arturo Scotto (deputato Pd) e l'ex presidente della Camera, Fausto Bertinotti. Il presidente del Senato, quando era scoppiata la polemica, aveva già risposto alle critiche: «Fatte salve le persone che hanno commentato pretestuosamente e in prevenuta malafede, voglio invece scusarmi con chi anche in forza di resoconti imprecisi abbia comunque trovato motivi di sentirsi offeso». La raccolta firme, lanciata da Rifondazione ...

È evidente che Lafa finta di non comprendere che oggetto dellaè la sua incompatibilità con il ruolo di Presidente del Senato per le reiterate dichiarazioni offensive verso la ...A consegnarli a palazzo Madama è stata una delegazione di Rifondazione comunista che ha promosso ladopo le dichiarazioni di Lasull'agguato di via Rasella e la strage delle Fosse ......carica dello Stato (dal busto in su ma senza che si vedano gli occhi) e la scritta "La... insieme a intellettuali ed esponenti della società civile, ha promosso ladopo le dichiarazioni ...

La Russa e la petizione per farlo fuori: "Ma sapete che...", compagni umiliati Liberoquotidiano.it

La guerra in Ucraina non si combatte solo via terra, ma interessa anche il mare. Il 24 maggio il ministero della Difesa russo aveva diffuso un video in cui ...ROMA – “L’ultima volta che mi sono presentato a preferenze ho preso 223mila 986 voti, in un quinto dell’Italia. Per cui ho molto rispetto per i centomila che non mi sono – politicamente – amici, ho ug ...