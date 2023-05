La rivincita del lavoratori

Leggi su tpi

(Di venerdì 26 maggio 2023) «Quando la lavanderia ha chiuso, alla maggior parte di noi non andava di disperdere quello che avevamo imparato. Molti erano cresciuti in questo mondo. A settembre 2020 è nata l’idea di aprire per conto nostro una piccola attività industriale. Eravamo gli ultimi dipendenti a tempo indeterminato, ma non volevamo più dipendere da nessuno». Valeria ha 38 anni ed è originaria della provincia di Viterbo. Lavorava da sette anni per una lavanderia del comune di Nepi, nel Lazio, quando a causa del lockdown lo storico esercizio messo in piedi 40 anni prima da una famiglia della zona è andato in fallimento. «Con gli anni del giubileo l’attività era cresciuta fino a contare anche 40 dipendenti nei periodi di alta stagione. Ma era legata a grandi strutture che durante la pandemia hanno chiuso per non riaprire mai più», racconta Valeria a TPI. Seguono mesi di sconforto: per Maria, Giacomo, Marco, ...