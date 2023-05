La reazione della royal family all’incidente di Harry e Meghan

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 26 maggio 2023) Sarebbe stata sfiorata la tragedia stando al racconto di, durante l’inseguimento da parte dei paparazzi a bordo di un taxi a New York. Una notizia che ha fatto subito il giro del web e dei tabloid. Ma quello che tutti si chiedono è quale sia stata la. Ecco cosa ne pensa la corona inglese di tutta la vicenda. Fortunatamente,stanno bene e non è successo nulla a causa dell’incidente che li ha visti protagonisti sulle strade di New York. L’inseguimento dei paparazzi a bordo di un taxi è diventato virale e in molti si sono espressi riguardo la vicenda. Tutti, tranne la, per il momento. Ecco cosa ne penserebbero i reali inglesi ...