La rara sindrome che ha colpito Celine Dion

(Di venerdì 26 maggio 2023) AGI - È una patologia rarissima, invalidante, difficilmente curabile se non con terapie sintomatiche che, evidentemente, non sempre bastano a garantire una vita normale. Ladella persona rigida (SPR), di cui soffre la cantante, costretta proprio per l'aggravarsi dei sintomi ad annullare il tour mondiale, è una malattia neurologicacaratterizzata da rigidità fluttuante del torace e degli arti, spasmi muscolari dolorosi, fobia legata a determinati compiti, tendenza a sussultare in maniera anomala, e anche deformità anchilosanti, come la postura lombare fissa in iperlordosi. La prevalenza è stimata in un caso ogni milione di persone. Circa il 2/3 dei pazienti sono femmine. L'esordio, si legge nella scheda pubblicata sul portale Orphanet dedicato alle malattie rare e ai farmaci orfani, avviene ...