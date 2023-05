La polizia di Berlino indaga su Roger Waters per il costume da nazista durante i concerti – Il video

(Di venerdì 26 maggio 2023) Ladisull’ex bassista dei Pink Floydper ildaindossatoil concerto in città a inizio maggio. «Il contesto dell’abbigliamento indossato è ritenuto in grado di approvare, glorificare o giustificare il dominio violento e arbitrario del regimein un modo che viola la dignità delle vittime e quindi sconvolge la pace pubblica», ha detto l’ispettore capo dellaMartin Halweg. Quel, indossato dain moltissime occasioni, in realtà ritrae la divisa di un gruppo (neo) che fa parte della storia di “The Wall”, album dei Pink Floyd che risale al 1979. su Open Leggi anche: ...

Ladiindaga sull'ex Pink Floyd Roger Waters per il suo costume da nazista indossato durante il concerto in città a inizio maggio. "Il contesto dell'abbigliamento indossato è ritenuto in ...... persino lapartecipa assiduamente al processo educativo. Non è soltanto un argomento da ... Allora s'incomincerebbe anche a intravedere un collegamento fra la città di Palermo ecome ha ...Quando è caduto il muro dil'accordo tra Gorbaciov e Bush, non scritto ma orale tra i due, ... Laera davvero terrorizzata dai due fratelli Berrigan. Daniel diceva che fare la pace è ...

La polizia di Berlino indaga su Roger Waters per il costume da ... Open

Clima (Europa) Sequestrati beni e conti bancari dei militanti per il clima, oscurato il sito, ma nessun arresto. Di Sebastiano Canetta ...Berlino, 24 mag. (askanews) - Attivisti per il clima di "Ultima Generazione" ("Letzte Generation") in Germania hanno denunciato in conferenza ...