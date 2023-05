La ministra francese Colonna sigla la pace con l' Italia sui migranti | Ora risposte comuni

(Di venerdì 26 maggio 2023) "L'è un paese amico, al quale ci legano molte cose tra cui l'affetto reciproco. E quando ci sono questioni delicate, dobbiamo parlarne apertamente e amichevolmente". A gettare acqua sul fuoco rispetto alle relazioni trae Francia ci pensa ladegli Esteri di Parigi, Catherine, che ha concesso un'intervista al Corriere della Sera nel giorno in cui è stata ricevuta dal suo omologo a Roma, Antonio Tajani. I due avevano in programma una cena in Francia, a inizio maggio: cena che poi saltò per gli attacchi che il ministro dell'Interno Gerald Darmanin rivolse all'sulla gestione dei, ritenendo il governo Meloni "inca" di gestire il fenomeno. Adesso, che ha sempre rappresentato l'ala dialogante del ...

La titolare degli Esteri di Parigi ieri ha visto Tajani: "Qui per rilanciare lo spirito del Trattato del Quirinale. L'Italia è un paese amico". E sulla gestione degli sbarchi: "Tutti gli esponenti del ...