La Lega Araba riabilita Assad e la Siria | un segnale di distensione | ma anche di interesse

(Di venerdì 26 maggio 2023) di Claudia De Martino Il 19 maggio scorso si è tenuto a Jeddah un vertice dellache ha visto, per la prima volta dal 2011, la rinnovata partecipazione del Presidenteno Bashar al-to come legittimo rappresentante del suo Paese nonostante la sua primaria responsabilità nella guerra civile che perdura da oltre 12 anni e che ad oggi ha provocato 306mila morti (500mila secondo l’Osservatoriono per i diritti umani), 6.7 milioni di rifugiati e 13 milioni di sfollati. La presunta vittoria di Bashar al-non è ancora completa – la provincia di Idlib, occupata dalla brancana di al-Qaeda, sfugge ancora al regime – e si arresta militarmente al controllo diretto del 70% del territorio, ma i vicini regimi arabi ...