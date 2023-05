La Juve non crede ai suoi occhi | 25 milioni all’improvviso

(Di venerdì 26 maggio 2023) Nonostante il grande momento di difficoltà, lantus sta provando ad organizzare le manovre per la prossima stagione. Le ultimissime Considerato il settimo posto per via della penalizzazione di dieci… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Divorzio lampo, dopo solo un anno: si vuole liberare per la Juventus. Ecco deciso l'erede di Allegri che ha un nome.solo Nagelsmann La Juventus si starebbe muovendo per trovare un sostituto di Allegri. Ma prima, la società bianconera, starebbe anche cercando di trovare un accordo con il tecnico per un addio . ...In un'estate di mercato che si preannuncia complicata per i bianconeri, un intoppoda poco.Perché la situazione dellaha solamente risvolti giuridici, ma (giusto o sbagliato che sia...) anche politici. Gli uomini Uefa hanno in mano le migliaia e migliaia di pagine dell'inchiesta ...

Juve, un disastro senza innocenti. E Allegri non è Antetokounmpo La Gazzetta dello Sport

I tifosi italiano hanno ancora impresse le immagini dell’addio alla Roma di Francesco Totti o alla Juventus di Alessandro Del Piero ... Difficilmente un calciatore resta tanti anni nella squadra. Non ...Come se non bastassero i processi della giustizia sportiva e ordinaria in Italia c’è un’altra scure che potrebbe abbattersi nemmeno troppo lontano nei tempi sulla Juventus. Stiamo ovviamente parlando ...