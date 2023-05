La guida autonoma di Tesla sotto accusa | ci sarebbero migliaia di segnalazioni di problemi di accelerazione e frenata

Cliccando sul nome della città sarà possibile visualizzare l'appositaspecifica con tutti ...28 e 29 maggio è anche il primo turno delle elezioni amministrative nei comuni della Regione...Di fronte ai sedili, il cockpit minimale, che può essere ritirato quando ladiventa, è dedicato solo al conducente. I sedili e il pavimento sono rivestiti con un velluto speciale, al ......dell'Unione europea che potrebbe portare " si dice ma è tutto da vedere " Antonio Tajani alla... proseguire la transizione ecologica e digitale e dotarci di una potenza. Per questo è ...

«La guida autonoma non è ancora arrivata perché la pensiamo sullo stesso piano di quella umana, ... Il Sole 24 ORE

Nel 2022 il mercato italiano delle auto connesse, cioè di quelle che scambiano dati con l’esterno (infrastrutture, altri veicoli, ecc.), ha raggiunto un valore di 2,5 miliardi di euro, segnando una cr ...Attraverso il machine learning è possibile insegnare ai computer come apprendere informazioni dai dati e a migliorare gradualmente con l'esperienza. Vediamo come funziona e come investire nel settore.