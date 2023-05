(Di venerdì 26 maggio 2023) Leo, difensore del Napoli, è il protagonista di un video che in poche ore hail giro dei social ed è diventato virale. Il centrale norvegese sorride mentre un tifoso che si dichiara ...

Leo, difensore del Napoli, è il protagonista di un video che in poche ore ha fatto il giro dei social ed è diventato virale. Il centrale norvegese sorride mentre un tifoso che si dichiara ...Dentro Kvaratskhelia, uno sconosciuto, Kim, anche lui preso in giro dagli striscioni,, ... Che ha tirato fuori questa: "Napoli non è più una città con una squadra di calcio. È una squadra ...Il centrocampista si è reso protagonista di una dura entrata su, ed Osimhen ha preso le ... Luciano Spalletti ha ordinato ad Osimhen di lasciare il campo con unaquando dura ma ...

La frase di Ostigard che ha fatto arrabbiare i tifosi della Juve Corriere dello Sport

Il difensore del Napoli protagonista di un siparietto con un tifoso. Il video è diventato virale in pochissimo tempo ...