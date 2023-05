La foto De Laurentiis-ultras | qual è stato il ruolo delle istituzioni per quell’incontro?

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 26 maggio 2023) La notizia (data dal quotidiano Il Domani) che la Procura Antimafia sta indagando sullatra Dee gli(nell’ambito di un’inchiesta più ampia sui rapporti opachi tra club e tifoserie organizzate) scoperchia una vicenda che a Napoli la stragrande maggioranza ha voluto far passare come un evento del tutto normale. Nessuno si è indignato perall’Hotel Britannique proprio nei giorni in cui al presidente del Napoli era stata assegnata una sorveglianza per la sua incolumità (volgarmente scorta) e pochi giorni dopo quel Napoli-Milan 0-4 in cui alcuni spettatori in Curva B furono costretti a girarsi spalle al campo da parte di esponenti della tifoseria organizzata. Furono raccontate scene di famiglie in fuga dalla Curva, con bambini terrorizzati. Tutto normale per l’opinione pubblica ...