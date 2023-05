“La filosofia di Fabrizio De Andrè” | presentato al Liceo Giannone il libro sul celebre cantautore

(Di venerdì 26 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiEsiste una “” diDe André? E, in caso di risposta affermativa, cosa vuol dire “”? Queste le questioni centrali che ieri, in un’aula “Palatucci” gremita, l’ANPI e ilhanno posto nell’omaggiare Faber, portatore di quello che Simone Zacchini (dell’Università di Siena), autore delal centro della discussione (“LadiDe André”, il melangolo), ha definito icasticamente “anarchismo magico”. Dopo i saluti del Presidente dell’ANPI Sannio, Amerigo Ciervo, alper quasi trent’anni, che ha ricordato quanto sentito sia il bisogno di antifascismo (circa 500 le tessere dell’Associazione quest’anno) e l’importanza di trasmettere valori etico-politici (il rifiuto della guerra, ...

...una stimolante conversazione tra l'artista Max Ferrigno e lo storico di Mitologia Moderna... ' Il segreto del viaggio non è la meta, ma il tempo speso per raggiungerla: in questa, ...D'altronde, è nellarossonera l'abitudine di aspettare i giovani nel loro exploit, come ... Corsi: 'Dovrebbe restare un altro anno' Intervistato ai microfoni de Il Tirreno ,Corsi ha ...Così Fabiano Lofaro, uno dei soci di Osteria Circo, racconta ladel locale, che, tra ... Alla guida della cucina, lo chefCianciola. 'La qualità dei prodotti è un elemento ...

"La filosofia di Fabrizio De Andrè", presentato al Liceo Giannone il ... anteprima24.it

Dopo i saluti del Sindaco di Massafra, avv. Fabrizio Quarto, aprirà i lavori il Presidente di sez. A.N.C. e R. Massafra, dott. Nunzio Maraglino. Seguiranno le relazioni di don Michele Marco Quaranta, ...Heikki Solin al Museo del Sannio Da non perdere questo pomeriggio la conversazione "sulle avventure di un epigrafista" con il ...