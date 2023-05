La figlia si laurea | ma il padre non ci sarà | “Ha trovato un biglietto per la finale della Roma”

(Di venerdì 26 maggio 2023) Deve scegliere tra suae la sua squadra del cuore. E per il momento ha preferito la. Mercoledì è il giorno in cui Marta diventerà dottoressa in Biologia. Ma allasuonon ci, perché haunper ladi Europa League a Budapest tra i giallorossi e il Siviglia, in programma mercoledì 31 maggio. È stata la giovane a raccontare la delusione in un intervento radiofonico a I Lunatici, programma notturno di Rai Radio 2. “Mi chiamo Marta e vorrei raccontarvi una cosa che mi sta facendo rimanere male – ha spiegato – Mercoledì mi laureo in Biologia, ma miononalla cerimonia perché mi ha detto di averdei biglietti per la ...

