La figlia si laurea | lui preferisce andare alla finale di Europa League | “Ho già preso i biglietti”

Un richiamo fortissimo per i tifosi della Roma, compreso un papà di 60 anni che ha preferito la finale della 'Maggica' alladella. La curiosa vicenda è stata raccontata proprio da ...L' amore per la Roma ha spinto un genitore ad una scelta clamorosa: recarsi a Budapest per la finale di Europa League piuttosto che assistere alla tesi didella. A raccontare l'episodio è la stessa ragazza, che in una trasmissione radiofonica, ha svelato: " Sono Marta e vorrei raccontarvi una cosa che mi fa rimanere male. Mercoledì mi ...C'è chi ha fatto spostare riunioni di condominio, chi battesimi e comunioni, chi ha rimandato una vacanza prenotata da tempo. E poi c'è chi da buca alladella. A raccontarlo è Marta nel corso del programma 'I Lunatici' in diretta di notte su Rai Radio 2. "Mi chiamo Marta e vorrei raccontarvi una cosa che mi sta facendo rimanere male. ...

"Papà non viene alla mia laurea per andare a vedere la Roma in finale". La storia di Marta RomaToday

«Sono Marta e vorrei raccontarvi una cosa che mi fa rimanere male. Mercoledì mi laureo, ma mio padre non ci sarà perché ha trovato i biglietti per Siviglia-Roma a Budapest. Per un uomo di 60anni la la ...La storia raccontata da una ragazza durante il programma "I Lunatici": "Per un uomo di 60 anni la laurea della figlia viene dopo la sua squadra di calcio" ...