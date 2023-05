La fedeltà radicale di Roberto Cicciomessere | il meno allineato tra i radicali

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 26 maggio 2023) Dai tantissimi, affettuosi ricordi di, estraggo questa conclusione di Carmelo Palma per Linkiesta: “Non era solo ilpiù bravo, ma anche il più buono di tutti”. Come tutte le cose vere dette semplicemente e nettamente, sembra a prima vista paradossale. Non era proverbialmente scontroso, ombroso, insofferente, saccente, testardo? No, infatti. La speciale simpatia che ho avuto per lui viene da due cose. La sua, che coincideva con una indipendenza morale e una intransigenza intellettuale libere da soggezioni all’autorità di Pannella o a una qualche disciplina di partito: era forse il” tra i, e insieme quello di cui non si poteva immaginare che ne “uscisse”. “Uscirne” era pratica ...