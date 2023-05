La corsa contro il tempo per salvare i libri antichi della biblioteca di Forlì | «Li congeliamo per il restauro | sarà un lavoro lungo e difficile» – Foto e Video

Leggi su open.online

(Di venerdì 26 maggio 2023) Va di fretta l’ex parlamentare dei Verdi Sauro Turroni, alla prima chiamata ha bisogno di tenere il telefono libero. «Sto aspettando una chiamata dai Carabinieri, per poi portare ialla Orogel dove verranno congelati». Per capire il motivo di questo strano intreccio bisogna partire dalle tragiche alluvioni in Emilia Romagna. Oltre a spazzare via auto e campi coltivati, l’acqua si è insidiata fino agli archividel seminario di, impregnando le pagine deglilì conservati e trascinandosi dietro il fango, che li ha ricoperti. Perché vengano congelati lo spiega lo stesso Turroni a Open. «L’acqua di per sé non è il problema principale. Quello che ci preoccupa sono funghi, batteri, e micosi che si possono sviluppare neia ...