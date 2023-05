La Corea del Sud conduce le più grandi esercitazioni militari congiunte con gli USA

Potrebbe saltare la tournée inSud che il Napoli ha in programma dall'8 all'11 giugno, quindi immediatamente dopo la finecampionato. Gli azzurri dovrebbero disputare due amichevoli contro il Maiorca per festeggiare ...RISULTATI E CLASSIFICHE Nel gruppo F invece finisce in pareggio la sfida traSud e Honduras. La squadra americana non sfrutta un vantaggio di due reti, realizzate al 22° da Ruiz e al 51° da ...Un tempo Vladislav Surkov, l'eminenza grigiaCremlino ormai in disgrazia, evocava la "democrazia gestita". Oggi Yevgeny Prigozhin evoca laNord come unico modello capace di risparmiare al sistema di potere putiniano una rovinosa sconfitta e una rivoluzione capace di dissolverlo. Dal brutale affrescocapo della Wagner ...

Gazzetta - Sta per saltare tournée in Corea del Sud: il motivo Tutto Napoli

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe saltare la tournèe in Corea del Sud che il Napoli avrebbe voluto fare ad inizio giugno: "Per problemi fra la federazione coreana e le age ...Il Napoli potrebbe non partire alla volta della Corea del Sud per la tournée prevista dall'8 all'11 giugno. La tournée del Napoli in Corea del Sud, in programma dall’8 all’11 giugno, secondo quanto si ...