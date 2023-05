(Di venerdì 26 maggio 2023) Le leggo e rido. Ascolto le voci: infondate. La verità è che non mi ha contattato nessuno, si parla del nulla. Mai ricevuto nessuna telefonata. Se arrivasse? La prenderei in esame, certo. Ma non è ...

C'è attesa per la nuova stagione la quattordicesima de La, in onda da stasera, venerdì 26 maggio, sul Nove dalle 22.45 : oltre 150 interviste dopo,Gomez torna col programma cult e inter - generazionale che ha tolto i veli ai personaggi ...Danilo Toninelli non le manda a dire. Ospite de LadiGomez , l'ex ministro si toglie qualche sassolino dalla scarpa. In particolare su Luigi Di Maio . 'Lui era, prima di tutto, il frontman, quello che diceva: basta sprechi, avanti ...... Luigi' e metto giù ", ha osservato l'ex parlamentare 5s, sfongandosi conGomez nella prima puntata della nuova stagione de La. Quella espressa da Toninelli nei confronti dell'ex ...

La Confessione di Peter Gomez: "La Rai non mi ha cercato. Ho già rifiutato il Tg1" Libero Magazine

“Luigi rappresenta il tradimento della più grande speranza politica degli ultimi 10 anni”. Così Danilo Toninelli, ospite della prima puntata della nuova stagione de La Confessione di Peter Gomez, in o ...A tu per tu con il giornalista che torna su Nove con le interviste che scandagliano il lato oscuro del successo. I primi ospiti: Arisa e Danilo Toninelli.