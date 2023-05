La Città Ideale | torna il Festival diffuso che trasforma le periferie in palcoscenico

Leggi su funweek

(Di venerdì 26 maggio 2023) E’ diventata ormai una bella abitudine per tutti i romani che trascorrono l’estate in: nella, per la precisione, quella messa in scena da Fabio Morgan e cheancora una volta lecittadine in palcoscenici inediti per dare spazio a musica, arte e spensieratezza. Il, che in 7 anni ha coinvolto oltre 70.000 spettatori con 280 appuntamenti proposti,dall’8 giugno 2023: stavolta saranno di scena le vie di Tor Pignattara, Centocelle e Pigneto, Villa De Santis e i banchi del mercato rionale di Viale della Primavera e del Casilino 23, con nuovi format e nuove sorprese. La, il programma Andiamoli a vedere in dettaglio: l’8 giugno si inizia con il ...