La Cina vuole che la Russia mantenga le regioni dell' Ucraina annesse da Mosca

(Di venerdì 26 maggio 2023) Se questa è la linea di Pechino le speranze sono pari a zero. Il rappresentante speciale cinese Li Hui durante la sua visita in Europa ha chiesto che la Russia "conservi" i territori...

26 mag 15:50 Wsj: lalasciare le regioni annesse alla Russia Alla Russia andrebbe lasciato il possesso delle parti dell'Ucraina che occupa ora, ovvero delle regioni annesse. E' il ...Alla Russia andrebbe lasciato il possesso delle parti dell'Ucraina che occupa ora, ovvero delle regioni annesse. E' il messaggio che Li Hui, l'inviato cinese per l'Ucraina, avrebbe recapitato all'...La ricerca del consenso internazionale viene messa in primo piano anche nelle ultime due tappe dell'inviato cinese, quelle di Parigi e Berlino, dove Li ha sottolineato che laarrivare ad "...

Per la Cina, riferisce il Wsy, alla Russia andrebbe lasciato il possesso delle parti dell'Ucraina che occupa ora, cioè delle regioni annesse. Per Kiev "serve un vertice per la pace, l'ideale a luglio" ..."Qualsiasi 'scenario di compromesso' che preveda la NON liberazione di tutti i territori dell'Ucraina, di cui periodicamente parlano 'fonti anonime' nelle élite europee e americane, equivale ad ammett ...