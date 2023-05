La chimera | la recensione | vita | morte e rinascita nel nuovo film di Alice Rohrwacher

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 26 maggio 2023) La nostrade La, ildipresentato in concorso al Festival di Cannes che con struggente malinconia porta su schermo una storia die antichità violate. "Non è morto ciò che in eterno può attendere, e col volgere di strani eoni, anche lapuò morire." Siamo perfettamente consapevoli che citare Lovecraft può sembrare bizzarro, ma in qualche modo questa frase del Necronomicon riassume in modo perfettamente calzante l'atmosfera de La, ildipresentato in competizione a Cannes 76. Laè infatti quasi la vera protagonista di quest'opera, una ...