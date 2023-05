La caduta | il coma | il deficit di memoria | Zac racconta quel mese di vuoto

La, il colpo alla testa, il. Alberto Zaccheroni parla per la prima volta dell'incidente domestico che l'ha coinvolto lo scorso 10 febbraio e nel quale, per sua stessa ammissione, ha rischiato ...... Milan e Lazio fu ad un passo dalla morte dopo la terribilenella sua casa di Cesenatico . ... ma non ricorda neanche quei terribili momenti, e fortunatamente riuscì ad uscire dale iniziò ...La, il colpo alla testa, il. Alberto Zaccheroni parla per la prima volta dell' incidente domestico che l'ha coinvolto lo scorso 10 febbraio e nel quale, per sua stessa ammissione, ha ...

Alberto Zaccheroni, la caduta, il coma e il deficit di memoria: «Sono ... Open

La caduta, il colpo alla testa, il coma. Alberto Zaccheroni ha parlato per la prima volta dell'incidente domestico che l'ha coinvolto lo scorso 10 febbraio e nel quale, per sua stessa ammissione, ha ...Alberto Zaccheroni, ex allenatore tra l'altro di Udinese, Lazio, Milan, Inter e Juventus, ha raccontato il terribile incidente domestico e il lento recupero: "Sono vivo per miracolo, ma del mese in te ...