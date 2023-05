La Borsa premia la scelta di Netflix sulla condivisione dell’abbonamento

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 26 maggio 2023) Il rimbalzo indialla prova delle password sempre meno condivise MF-Milano Finanza, pagina 10, di Fabio Pavesi. Mai dare per morta inuna big tech americana. Soprattutto se si tratta di uno degli Over The Top del mercato. Il gigante dello streaming,, era dato per spacciato l’anno scorso, dopo che c’era stato il primo stop nella sua storia della crescita del parco abbonati. E per un titolo che capitalizza decine di volte i suoi profitti un calo dei clienti suona come un allarme rosso. Laaveva reagito vendendo a piene mani il colosso della pay tv, facendolo precipitare da 341 dollari dell’aprile del 2022 ai poco più di 160 dollari dell’estate scorsa. Un crollo di oltre il 50% in pochi mesi. Senza contare che la bolla tech Usa, scoppiata nel novembre dei 2021, aveva ...