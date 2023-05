La bergamasca Laura Ferrari eletta nel consiglio dell’Associazione Nazionale Giovani Consulenti del lavoro

(Di venerdì 26 maggio 2023) C’è anche la, originaria di Rovetta, tra gli eletti neldelper il triennio 2023-2026. “Sono grata per la fiducia dimostrata dai colleghi che onorerò dando il mio contributo alla squadra nel prossimo triennio, portando con me la concretezza che mi caratterizza come– commenta-. Gli obiettivi sono ambiziosi, ma con entusiasmo edi squadra sono certa che si riusciranno a realizzare.” L’Assemblea elettiva per nominare la Giunta Esecutiva ed il Collegio dei Probiviri si è tenuta il 19 maggio a Torino, presso il Centro Congressi Lingotto, in occasione del Salone ...

...in solitaria fino al traguardo CALOLZIOCORTE - Il lecchese Alessandro Ganino e laGiulia ... settima Sara Acquati del team Asd I Fadanà, ottavaTerzoni , nona Agostina Zambelli dei ......la Cittadella per riqualificarla ha reso quest'ultima il fulcro dell'attività sportiva. ... Umberto Bortolotti ,Morotti e la famiglia di Giorgio Röhrich. "Qualche mese fa, il ...Domenica la 23enneha tolto la tenda nella quale, da martedì scorso, ha dormito davanti ... ha spiegato la referente milaneseGrechi che ha aggiunto: "Vivere in provincia non basta ad ...

Da Milano a Leopoli in bicicletta: il progetto dell’artista bergamasca Laura Morelli BergamoNews.it

Ventuno tappe, dalla Lombardia al Friuli Venezia Giulia, e poi Austria, Repubblica Ceca, Polonia, fino in Ucraina, per 21 momenti di incontri e di occasioni per parlare di pace. In totale 2.100 chilom ...Il sindaco di Bergamo racconta il rinascimento della sua città tra turismo, investimenti, valorizzazione del territorio e grandi progetti ...