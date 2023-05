Kubi | la recensione | teste tagliate e ironia nel film di samurai di Takeshi Kitano

(Di venerdì 26 maggio 2023) Ladi, ildiambientato nel Giappone deidel 1500, presentato al Festival di Cannes 2023., collo in giapponese. Un titolo significativo per unin cui lecadono con frequenza e semplicità. D'altra parte siamo nel mondo deia cuitorna vent'anni dopo Zatoichi, per una storia tratta da un suo stesso romanzo e ambientata nel 1500. Unche si dice possa essere l'ultimo del regista nipponico. Speriamo non sia così, perché abbiamo bisogno del grande Beat. La battaglia per il controllo nella trama diLa storia checi ...

Conclusioni Non è il miglior film di Takeshi Kitano quello di cui vi abbiamo parlato nelladi, ma è comunque un'opera degna di nota per cui torna al mondo dei samurai dopo Zatoichi. ..., film epico tra sangue e risate per gli irriducibili fan di Kitano . Un war movie in costume a tratti bizzarro e dissonante non adatto a chi si avvicina all'autore per la prima volta. Fuori ...è semmai uno strano ibrido, l'ennesimo della carriera di Kitano : un film storico raccontato da qualcuno che non crede in quello che credono tutti. Per Takeshi Kitano non c'è niente di più scemo ...

Kubi, la recensione: teste tagliate e ironia nel film di samurai di ... Movieplayer

Un war movie in costume a tratti bizzarro e dissonante non adatto a chi si avvicina all'autore per la prima volta. Fuori Concorso nella sezione Cannes Première.Kubi è il film produttivamente più ambizioso della sua carriera, è stato presentato a Cannes ma non trova quell'epica commerciale che vorrebbe ...