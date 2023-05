Tuttavia, la base per questo summit dovrebbe essere il piano di 10 punti presentato da: lo ha detto il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak, in un'intervista all'agenzia di ...26 mag 09:38: "un vertice per la pace, l'ideale a luglio" Un vertice per la pace 'è necessario' e l'Ucraina vuole che si tenga 'il prima possibile: l'ideale sarebbe luglio'. Tuttavia, la base per questo ...A livello europeo ha continuato Tajaniuno sguardo d'insieme sul Mes e sull'Unione bancaria, "... tutelando la sovranità e integrità territoriale di.. 'Oggi parlerò con il ministro degli ...

Kiev, 'serve un vertice per la pace, l'ideale a luglio' - Ultima Ora Agenzia ANSA

Tuttavia, la base per questo summit dovrebbe essere il piano di 10 punti presentato da Kiev: lo ha detto il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak, in un'intervista all'agenzia di ...Lo ha detto il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak, in un'intervista all'agenzia di stampa russa Interfax. L'alto funzionario ha pubblicato una parte dell'intervista sul suo canale ...