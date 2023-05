(Di venerdì 26 maggio 2023) (Adnkronos) - Milano, 26 maggio 2023.presenta ladella sua soluzione per la protezione deglicon funzionalità di livello enterprise per le PMI. Le funzionalità diPro includono: analisi delle cause primarie,discovering and blocking, data discovery e formazione integrata sulla cybersicurezza per gli amministratori IT. Basata sul, offre diverse funzionalità che la rendono facile da usare e consentono alle aziende di proteggere la propria attività senza ulteriori investimenti. Secondo una recente ricerca disullo stato della sicurezza IT nelle aziende, nei ...

... i ricercatori diconsigliano di: Fornire al team SOC l'accesso alle informazioni più ... Per il rilevamento a livello, le indagini e la tempestiva risoluzione degli incidenti, ...• Per il rilevamento a livello, le indagini e la tempestiva risoluzione degli incidenti, implementare soluzioni EDR comeDetection and Response . • In aggiunta ...Per monitorare con facilità tali casi esistono delle valide soluzioni EDR comeDetection and Response; È importante aggiungere una soluzione di sicurezza aziendale che rilevi ...

Fornire al team SOC l'accesso alle informazioni più recenti di Threat Intelligence (TI). Aggiornare il team di cybersecurity per affrontare le ultime minacce mirate con la formazione ...