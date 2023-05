Kasia Smutniak | Domenico Procacci e Sophie Taricone | red carpet per tre

L'attrice e la figlia diciannovenne, elegantissime in abito nero, hanno sfilato insieme a Domenico Procacci che ha prodotto Il sol dell'avvenire , la pellicola di Nanni Moretti in concorso alla ...Cannes, sul red carpete SophiePrima uscita in pubblico. Uniti, in total black, sul red carpet del Festival del cinema di Cannes sfilano, la figlia Sophie Taricone e il compagno, il produttore Domenico Procacci. Dopo la morte di Pietro Taricone , l'ex gieffino deceduto in un incidente con il paracadute,si è chiusa ...

Kasia Smutniak e la figlia Sophie Taricone, prima uscita pubblica. Fan in delirio: «Ma è uguale a Pietro!» leggo.it

L'attrice e il produttore hanno sfilato sul red carpet dell'ultimo film di Nanni Moretti insieme alla figlia di lei, 18 anni. Le foto ...L'attrice Kasia Smutniak, ha recentemente condiviso le foto sul red carpet con Domenico Procacci. Ecco chi è lui.