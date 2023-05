Juve | Vlahovic torna in gruppo | le ultime verso il Milan

(Di venerdì 26 maggio 2023) Dusanè ancora in dubbio perntus-, in programma domenica sera (calcio d'inizio 20.45) all'Allianz Stadium....

ma il migliore per me era Lorenzo Coccolo, fratello maggiore dell'exLuca. Adesso gioca in ... In questo periodo stiamo assistendo a molti casi di razzismo: Lukaku,, Vinicius... Ti è mai ...Alcune conferme riguardo il possibile addio travengono riportate da radiomercato. Secondo le voci di mercato il centravanti serbo potrebbe salutare Torino se un club si presentasse ...A tenere banco oltre all'addio - praticamente scontato ormai - di Rabiot e Di Maria è anche il futuro di Dusan, che se finisse sul mercato permetterebbe alladi incassare un assegno non ...

Juve, dubbio Vlahovic verso il Milan. Il punto sull'attacco Tuttosport

Dusan Vlahovic è ancora in dubbio per Juventus-Milan, in programma domenica sera (calcio d'inizio 20.45) all'Allianz Stadium. Nei giorni scorsi l'attaccante serbo ha accusato un sovraccarico tendineo ...