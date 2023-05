Juve verso il Milan | c' è fiducia per Vlahovic e Bonucci

(Di venerdì 26 maggio 2023)flop, ora sia rivoluzione' PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mesentus: tutte le notizie ...

IL MILAN Il momento dellaè delicato. Alla Continassa vogliono tutti dare una prova di forza per riscattare la batosta contro l'Empoli e dimostrare la piena consapevolezza del valore ...Prosegue la marcia d'avvicinamento dei rossonerila sfida con i bianconeri che può sancire l'aritmetica qualificazione in Champions League. Pioli vala conferma della squadra vista contro la Sampdoria. L'unico ballottaggio è sulla trequarti, con Messias in vantaggio su Saelemaekers. Per il resto sarà il solito Milan con Giroud al centro ...Qualora non dovesse farcela, laha alternative: toccherà a uno tra Arkadiusz Milik e Moise Kean guidare l'attacco bianconero.

Juve, Vlahovic torna in gruppo: le ultime verso il Milan Calciomercato.com

Come il capitano bianconero, l’attaccante serbo si è allenato parzialmente in gruppo. Ballottaggio tra Chiesa e Di Maria ...Prosegue la marcia d'avvicinamento dei rossoneri verso la sfida con i bianconeri che può sancire l'aritmetica qualificazione in Champions League. Pioli va verso la conferma della squadra vista contro ...