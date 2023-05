Juve | un disastro senza innocenti E Allegri non è Antetokounmpo

Ma il concetto brillantemente espresso dal campione greco non si adatta affatto alla situazione della, che si avvia a chiudere una stagione - ebbene sì - fallimentare. Sotto ogni punto di vista. ...... relativamente al caso- plusvalenze - e non è ancora finita. Oltre a falsare il campionato, ... Un autentico: non entro nel merito della punizione, condanno la dinamica processuale. Mi ...Arthur (LaPresse) " calciomercato.itUn vero e proprioche si traduce nell'impossibilità di ... Il riferimento in questo caso è proprio ad Arthur, che in vigore con laha ancora un accordo ...

Disastro Juve: l'Empoli vince 4-1. Ora per la Champions si fa dura Corriere dello Sport

E non lo è nemmeno un anno senza trofei. Ma il concetto brillantemente espresso dal campione greco non si adatta affatto alla situazione della Juve, che si avvia a chiudere una stagione - ebbene sì - ...La situazione in casa Juventus si fa sempre più calda. La panchina di Allegri non è solida e non vanno esclusi colpi di scena. I nomi ...