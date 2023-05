Juve - Milan pronostico | l' Under 2 5 esce da tre partite | si ripeterà?

Fischio di inizio di, domenica 28 maggio alle 20.45 COMPARAZIONE QUOTE: UNDER 2.5 1.77 PIÙ INFO 1.75 PIÙ INFO 1.73 PIÙ INFO Info in collaborazione con OddsChecker. Il gioco ...Ildi Stefano Pioli è ospite allo Stadium di un avversario contro il quale è imbattuto da ... dopo la tripletta dello scorso turno contro la Sampdoria, il primo gol del transalpino allaè ...La Juventus per rimanere aggrappata alla possibilità di rientrare tra le prime quattro della classifica, ilper tenere lontane Atalanta , Roma ee tenersi stretto il quarto posto. Caccia ...

Juve, altro stop per Vlahovic: sovraccarico alla coscia, è a rischio per il Milan La Gazzetta dello Sport

C’è da pensare al campo in casa Juventus, non sarà facile ma questo turno di campionato si concluderà proprio domenica sera con il posticipo tra i bianconeri e gli uomini di Pioli. L’obiettivo è ...Gunter è stato squalificato e dovrà saltare l’incontro. Sampdoria-Sassuolo, le ultime dagli emiliani. Per quanto riguarda i neroverdi, Berardi sarà presente in campo, nonostante abbia avuto dei crampi ...