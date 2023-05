Jomi | all’orizzonte le finali nazionali Under 20 | debutto contro Teramo

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 26 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiAmpiamente conclusi i festeggiamenti per la vittoria del nono scudetto della storia della, a Salerno si è tornati al lavoro in vista dell’importante impegno che attende le più giovani atlete la prossima settimana. Dopo un percorso netto, infatti, con la prima fase disputata lo scorso dicembre e chiusa da prime in classifica e la seconda fase in cui si è fatto altrettanto bene, le salernitane sono ora pronte a cimentarsi nelledi Youth League20 femminile. Un appuntamento importante che vedrà impegnate anche tante delle giocatrici fresche di vittoria del campionato di serie A1 di pallamano femminile, molte all’ultimo anno delle giovanili. Per le salernitane, che a Chieti a partire dal prossimo mercoledì 31 maggio affronteranno, Mezzocorona ed ...