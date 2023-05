John Wick 5 | Lionsgate annuncia ufficialmente che il film è in sviluppo

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 26 maggio 2023) Era solo questione di tempo prima chessel'arrivo di un quinto capitolo della saga action. Il boss della, Joe Drake, hatoche5 è entrato nelle fasi iniziali del suoe che presto arriverà al cinema espandendo la già ricca saga action con protagonista Keanu Reeves. "Ci stiamo concentrando su ogni tipologia di prodotti per il franchise, non solo videogiochi ma anche sugli spin-off. La televisione fa crescere davvero quell'universo e darà modo di aver dei prodotti dia cadenza regolare", ha spiegato Drake. "Quello che è ufficiale è che, come sapete, Ballerina sarà il primo spin-noff che uscirà l'anno prossimo. Ne ...