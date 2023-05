Italia Loves Romagna | alla RCF Arena il concerto evento post alluvione

Sabato 24 giugno, alla Rcf Arena (Campovolo) di Reggio Emilia, si terrà il concerto "Romagna", organizzato con il sostegno del Ministero della Cultura. A renderlo noto è il ...Lo fa undici anni dopo 'Emilia', il concerto realizzato nel 2012 per sostenere i terremotati dell'Emilia - Romagna.Il prossimo 24 giugno, presso la RCF Arena di Reggio Emilia - spazio in precedenza noto come Campovolo, si terràRomagna, "un grande concerto - evento per sostenere le popolazioni colpite dalla terribile alluvione che si è abbattuta sulla Romagna". Visita il sito di www.busforfun.com e verifica se ...

A Campovolo "Italia Loves Romagna", il concertone per raccogliere fondi per gli alluvionati TGCOM

Mazzi: "Gli obiettivi sono due, raccogliere più fondi possibili e lanciare un invito a trascorrere le vacanze dell'estate 2023 in Romagna".Gianmarco Mazzi, sottosegretario alla Cultura, ha annunciato che il 24 giugno a Campovolo si terrà il concerto benefico Italia Loves Romagna, ...