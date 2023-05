Italia avanti a testa alta Il premier Meloni lancia le riforme

Leggi su iltempo

(Di venerdì 26 maggio 2023) Dal fisco al presidenzialismo, passando per la situazione in Emilia Romagna. Il presidente del Consiglio, Giorgia, ha tracciato un bilancio dei lavori a Palazzo Chigi, indicando le prossime tappe. In occasione del Festival dell'Economia di Trento, intervistata della giornalista Maria Latella, ha parlato subito dei territori duramente colpiti dall'alluvione: «L'ondata di maltempo che ha colpito l'Emilia Romagna è stata eccezionale, complessivamente in 15 giorni è caduta metà di tutta la pioggia di un intero anno. È un bilancio grave in tema di vittime, evacuati, attività economiche e produttive in ginocchio. Ancora non si può fare un calcolo dei danni, lavoreremo sulle misure da chiedere all'Unione Europea. È stata data una risposta immediata con il Consiglio dei ministri, con i primi interventi per oltre 2 miliardi. Abbiamo lavorato a 360 gradi, l'Emilia Romagna ...