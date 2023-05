Ita | Lufthansa compra il 41% della proprietà | Alitalia è ormai un ricordo

(Di venerdì 26 maggio 2023) La compagnia aerea tedescaha rilevato una quota di Ita Airways pari al 41%. Una quota che per il momento è di minoranza ma che potrebbe aumentare nel corso degli anni. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e l’amministratore delegato di, Carsten Sphor, si sono incontrati a Roma il 25 maggio per confermare la conclusione dell’accordo di cui da tempo si discuteva. Ita ehanno già condiviso un piano industrialecompagnia italiana che prevede una crescita dei ricavi di 2,5 miliardi di euro attesi per quest’anno. E di 4,1 miliardi di euro previsti nel 2027. Presente all’incontro di Roma, al Mef, anche il presidente di Ita, Antonino Turicchi. Ita Airways è quasi per metà ditedesca. Foto Twitter @ultimora polIta, e il “nodo sciolto“ L’accordo sarà ...

...e il Ceo di DeutscheCarsten Sphor - riferisce il comunicato del Ministero - si sono incontrati oggi al MEF per confermare la conclusione dell'accordo di investimento diin..."La chiusura della transazione trae il ministero del Tesoro per la cessione di una quota di minoranza diAirways al gruppo tedesco e' attesa per la fine di quest'anno". Lo ha annunciato stamattina l'amministratore ...In piu' i 325 milioni di euro chepaghera' per rilevare il 41% diAirways "non andranno", ha sottolineato, al Mef ma saranno destinati al rilancio della compagnia. Infine il ceo di ...

Ita Airways, il Mef trova l'accordo con Lufthansa per la cessione di una quota di minoranza TGCOM

Sono solo alcuni dei dettagli del piano di acquisizione di Ita Airways da parte del gruppo Lufthansa che sono stati presentati questa mattina da Carsten Spohr, amministratore delegato del vettore ...(Reuters) - Lufthansa ha detto che il suo obiettivo è quello di rilevare interamente Ita Airways, ma che non può essere forzata a farlo. Ieri la compagnia tedesca ha annunciato che acquisirà una quota ...