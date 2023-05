Ita | Lufthansa acquisirà 41% di Ita per 325 milioni Giorgetti | vedo più pro che contro

(Di venerdì 26 maggio 2023)una quota di partecipazione pari al 41% di Ita attraverso un aumento di capitale di 325di euro. Lo rende noto la Compagnia tedesca in comunicato dopo l'annuncio dell'accordo. L`iniezione di capitale andrà a diretto beneficio dell'azienda. All`interno dell`accordo, il Mef si è inoltre impegnato in un aumento di capitale di 250di euro e ha concordato, insieme a, delle opzioni per consentire in un successivo momento una potenziale acquisizione delle azioni rimanenti da parte del vettore tedesco. Il prezzo di acquisto delle azioni rimanenti si baserà sullo sviluppo del business di Ita Airways. La finalizzazione contrattuale dell'accordo è prevista a breve. L'acquisizione della quota di minoranza è soggetta all'approvazione delle autorità competenti. Alla ...

" La firma dell'accordo traè una buona notizia per il Paese, nella speranza che la travagliata vicenda della compagnia di bandiera finalmente trovi un modello di business competitivo sul mercato senza ulteriori ...... CIGS, per il tempo necessario alle operazioni che rientrano nel piano industriale di cessione di una quota di. Nello stesso giorno il Ministro Giorgetti ha firmato l'accordo con il ...Accordo"ci aprirà spazi impensabili" Sull'accordo con cuiha acquisito una quota di minoranza diAirways, per il ministro dell'Economia "la cosa importante è che il ...

Ita Airways, il Mef trova l'accordo con Lufthansa per la cessione di una quota di minoranza TGCOM

L'operazione che vede protagonista uno dei maggiori vettori europei, segna indubbiamente una svolta per la compagnia tricolore ma anche per la stessa industria dei trasporti italiana ...Accordo trovato per il passaggio del controllo di Ita Airways a Lufthansa. L’operazione, secondo quanto appreso da Legalcommunity, ha visto impegnati al fianco delle parti, gli avvocati degli studi ...