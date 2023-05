Ita e Lufthansa partono col piede giusto Giuricin spiega perché

(Di venerdì 26 maggio 2023) Il giorno dopo la prima vera operazione industriale di peso targata Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti, l’ingresso diin Ita, è tempo di guardare avanti.se, come ha detto in conferenza stampa di buon mattino il ceo della compagnia tedesca, Carsten Spohr, Ita è stata sceltalontana anni luce dalla vecchia e disastrata Alitalia, allora tanto vale scommettere. E che la strada, o meglio la rotta, sia quella giusta, ne è convinto anche Andrea, economista in forza all’Istituto Bruno Leoni e grande esperto di cose aeree. “L’operazione è certamente positiva, ci sono due elementi che vanno evidenziati. Primo, per Ita non c’erano alternative, competere su un mercato così complesso da soli era impensabile. Secondo, le intenzioni disembrano valide, puntare forte su ...

Secondo l'AD di Lufthansa, con il rafforzamento di Ita "in Italia tornerà la concorrenza" e questo sarà guardato con favore dall'Unione europea. Spohr ha escluso grandi obiezioni da parte della UE. E 'come parte della famiglia del gruppo Lufthansa può trasformarsi in una compagnia aerea sostenibile e redditizia, collegando l'Italia con l'Europa e il mondo', ha sottolineato l'a.d del gruppo. Lufthansa acquisisce il 41 per cento di Ita e in tempi brevi avrà la maggioranza della società. Una percentuale del 10 o 20 per cento sarà mantenuta dal Tesoro. Gli accordi tra Lufthansa e Ita saranno importanti fattori della strategia di un grande gruppo, formato da Lufthansa, Swiss Air, Brussels Airlines e Austrian Airlines, che gestirà i suoi voli da Francoforte.

