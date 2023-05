Isola | Nathaly Caldonazzo | «Piano piano le maschere cadono e adesso arriva il bello»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di venerdì 26 maggio 2023), naufraga dell’dei famosi compie 54 anni e lei non potrebbe essere più felice di così. Le ultime ore in Honduras sono state molto movimentate a causa dell’infrazione di Fabio Ricci, cantante dei Jalisse, e Andrea Lo Cicero durante la sfida delle conchiglie. Il cantante dei Jalisse avrebbe, infatti, oltrepassato i limiti di sicurezza imposti dalla produzione, che si è vista in dovere di intervenire per punire i naufraghi togliendo loro il fuoco durante la notte e consegnando la collana del leader a Mazzoli,to secondo durante la sfida leader dell’ultima puntata del reality condotto da Ilary Blasi., però, non si fa buttare giù dai litigi che sono susseguiti nel gruppo a seguito della punizione e ha lanciato una stoccata ai suoi colleghi ...