Isola dei Famosi 2023 | Andrea Lo Cicero fa una fortissima insinuazione | autori messi alla prova

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 26 maggio 2023) Cresce la tensione all’deiora che i due gruppi, uomini e donne, sono tornati ad unirsi in un’unica tribù. Ancora una volta, Fabio Ricci dei Jalisse si è ritrovato nel bel mezzo di un’aspra discussione. Non con Marco Mazzoli a questo giro, bensì conLoche non avrebbe esitato ad umiliarlo davanti agli altri concorrenti. Il pomo della discordia sono state alcune conchiglie, il che ha dato vista ad insinuazioni e rancori che rischiano di lasciare il segno.dei: furioso litigio tra Fabio Ricci eLoAnche in questa settimana dell’dei, i naufraghi non sono riusciti a non litigare. I protagonisti dell’ultima disputa sono Fabio Ricci e ...