Isola | Cristina Scuccia confessa a Mazzoli | ' Ho un desiderio di maternità'

Scuccia e Gian Maria Sainato, la cotta all': 'Lei ricambia, ma non vuole fare niente davanti alle telecamere', Marco Mazzoli ha dei dubbi su Fabio Ricci: 'Mi sembra strano il suo ...... ha nuovamente parlato della persona che ama durante 'Radio' condotto da Marco Mazzoli . "Pensavo che ti piacessero le donne",Scuccia risponde al "pettegolezzo" L'argomento è stato ...Leggi Anche 'dei Famosi',Scuccia rivela: 'C'è una persona nella mia vita' Leggi Anche 'L'dei Famosi', Paolo Noise parla del malore a 'Lo Zoo di 105': 'Me la sono vista brutta' ...

Isola dei Famosi, Cristina Scuccia: “C’è una persona nella mia vita” Radio 105

Cristina Scuccia si lascia andare ad una serie di confidenze con Marco Mazzoli al suo programma Radio Isola. L'ex suora, concorrente all'Isola dei Famosi, ha dichiarato di avere ...Gian Maria Sainato, durante l'ultimo daytime de "L'Isola dei Famosi", ha rivelato che tra lui e Cristina Scuccia potrebbe nascere una frequentazione dopo il reality.