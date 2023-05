Inzaghi ha un' arma segreta per travolgere Guardiola | 3 numeri devastanti

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 maggio 2023) L'Inter sta smontando tutti i cliché accumulati in questi anni sul 3-5-2. Con il modulo più antiquato che ci sia, almeno secondo i sedicenti esperti di calcio, sta arrivando al successo. È un caso? Non crediamo. Semmai è la dimostrazione che anche questo bistrattato sistema contiene evoluzioni interessanti. Il 3-5-2 è storicamente associato allo stile italiano nel senso più antico del termine. Ovvero al gioco di rimessa, di difesa e contropiede. Primo perché all'estero nessuno usava la difesa a tre, considerata difensivista per via dell'abbassamento degli esterni che la trasformavano in una linea a cinque. Secondo perché un simile sistema non prevede le ali offensive classiche, i dribblomani che saltano l'uomo e che il calcio d'oggi, soprattutto quello della Premier League, porta in palmo di mano. Terzo perché se molti giocano senza veri attaccanti per preservare l'equilibrio, ...