Invitalia | bando da 800 milioni di euro per realizzare 136 scuole in tutta Italia

(Di venerdì 26 maggio 2023) Un maxida quasi 800diper le nuovesu tutto il territoriono.ha lanciato la gara di accordo quadro con l’obiettivo di accelerare la costruzione di istituti scolastici mediante la sostituzione di edifici così come previsto dal Pnrr. Suddivisa in 20 lotti geografici regionali, la gara da 796.265.923permetterà di accelerare la realizzazione di 136 nuovedi proprietà di molteplici enti, tra cui comuni, città metropolitane e province, dislocati su tutto il territorio nazionale. La procedura di gara consentirà di affidare l’esecuzione dei lavori per la progressiva sostituzione di una parte del patrimonio edilizio scolastico al fine di creareinnovative dal ...

Le offerte possono essere presentate tramite il portale Ingate https://ingate..it/opportunity fino alle ore 17 del 26 giugno 2023.

PNRR Edilizia scolastica, online il maxi bando Invitalia Lavori Pubblici

