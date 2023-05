Inviato speciale cinese a Mosca per risolvere il conflitto in Ucraina

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 26 maggio 2023) Li Hui -per gli Affari euroasiatici- si è recato oggi aper incontrare il ministro degli esteri russo Sergey Lavrov. Sul tavolo della discussione vi è la ricerca di una soluzione per la pace con l’. La visita in Russia è l’ultima tappa di un lungo viaggio diplomatico intrapreso dal funzionario nelle scorse settimane. La Cina desidera assumere un ruolo di mediatore all’interno della guerra Sin dallo scoppio del, la Cina ha sempre cercato di mantenere un atteggiamento neutrale nei confronti di entrambi i paesi belligeranti. Tuttavia, è stato solo nello scorso febbraio che è partito il primo tentativo vero e proprio di mediazione, tramite la stesura e la successiva diffusione di un piano di pace in dodici punti. Lo scorso 26 aprile ...