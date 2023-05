Investimenti | l’importanza di valutare i livelli di rischio con attenzione

Leggi su pensionipertutti

(Di venerdì 26 maggio 2023) State pensando di iniziare a investire un capitale, anche ridotto, ma non sapete da dove cominciare? Il primo passo da compiere consiste naturalmente nel riuscire a mettere da parte un po’ di denaro da destinare a questo tipo di attività; per fare questo, è possibile ricorrere ad alcune strategie di risparmio efficaci e collaudate, come il metodo delle buste o la regola 50/30/20. Fatto questo si potrà iniziare a studiare una strategia di investimento, tenendo però sempre bene a mente un concetto: investire significa rischiare. Come ben sanno i professionisti del settore, chi decide di investire non può annullare del tutto i rischi, i quali sono sempre presenti, anche quando si sceglie di puntare su strumenti finanziari definiti “a basso”. Un investimento di questo tipo non è infatti azero, ma più realisticamente a ...