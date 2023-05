Intollerante sistema di potere La stoccata di Meloni a Fazio e Annunziata

Leggi su iltempo

(Di venerdì 26 maggio 2023) Attende qualche giorno, Giorgia. Fa decantare le polemiche su nomine e nuovi assetti della Rai. Poi arriva l'affondo: "Io non intendo sostituire undicon una altro. Io voglio liberare la cultura italiana da undiin cui non potevi lavorare se non ti dichiaravi di una certa parte politica. Voglio unplurale e basato sul merito, che dia spazio a tutti in base al valore che dimostrano e non alla tessera che hanno in tasca". Il presidente del Consiglio sfrutta il comizio conclusivo a Catania, per la chiusura della campagna elettorale per le amministrative, per rivendicare le scelte del governo e della nuova governance della tv pubblica. Ma anche per dare una valutazione delle scelte ...